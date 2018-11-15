Büyükşehir Belediyesi "Sıfır Atık" İçin Düğmeye Bastı

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır atık projesi" kapsamında atıkları kaynağında ayrıştıracak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında belediye birim müdürlüklerinde görevli personele yönelik uygulama eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Bedrullah Erçin
'in de katıldığı eğitimde personele, projenin detayları anlatıldı.
Çevre mühendisleri tarafından düzenlenen eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değinildi.
Ayrıca proje kapsamında belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi.
Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı.
Türkiye,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Emine Erdoğan
15 Kasım 2018 Perşembe 17:04