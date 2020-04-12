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Büyükşehir belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Denizli'de sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı.

12.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:27
Büyükşehir belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Denizli 'de sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sokakta yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çalışma gerçekleştirdi. Bunun yanında kentin çeşitli yerlerinde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için koyduğu mama ve su kaplarını da düzeni olarak kontrol eden ekipler bu süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için yoğun çaba harcadı.

"Vatandaşlarımız evinde kalsın, biz can dostlarımıza bakıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte hemşehrilerinin ihtiyaçları için yoğun çaba harcadıklarını ve bu süreçte can dostlarını da unutmadıklarını söyledi. İnsanların evinde olduğunu, bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesinde zorluk çekmemesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Zolan, "Ekiplerimiz sokak hayvanları için şehrimizin belirli bölgelerine mama bırakıyor. Lütfen vatandaşlarımız evinde kalsın, biz can dostlarımıza da bakıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Güncel
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