Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerini 200 bin kişi ziyaret etti

Antalya
Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerin, bayram tatili süresince yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam
mesire alanları, Kadınlar Plajı ve Zıp Zıp Park, 9 günlük bayram tatili boyuncu ziyaretçilerini ağırladı.
Antalya'nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Hem bayram tatili hem de yaz sezonun başlamasıyla kente gelen yerli ve yabancı binlerce tatilci teleferiğe binerek şehrin manzarasını Tünektepe'den izledi. Tesis Ramazan Bayramı
boyunca 30 bin kişiyi ağırladı.
Sarısu ve Topçam mesire alanları da 120 bin kişiyi piknik yapma fırsatı buldu. Vatandaşlar aileleriyle piknik ve mangal keyfini yaşadı, denize girdi.
1 Haziran'da kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da tatili boyunca 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye
'nin en büyük kapalı çocuk oyun parkı Zıp Zıp Park ise 3 bin 500 çocuk ile 8 bin ziyaretçi eğlendi.
Kaleiçi ve deniz manzarası ile Antalyalıların ve kente gelenziyaretçilerin beğendiği Tophane Çay
Bahçesi de bayram tatili boyunca25 bin kişiyi ağırladı. Tesisler toplamda yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turiste hizmet verdi.
Kaynak: AA
Topçam
, Antalya
, Güncel