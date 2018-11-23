Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi Kayıtları Tamamlandı

Gültepe'deki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde, fitness, aerobik, pilates ve zumba gruplarına yapılan başvuruların ilk gününde, tüm kontenjanlar erken saatlerde doldu.

Eskişehirliler, Gültepe'deki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nin açtığı 3 aylık 2. dönem fitness, zumba, aerobik ve pilates eğitimlerine büyük bir ilgi göstererek, ilk günden 389 kişilik kontenjana kayıt yaptırdılar.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, "Spor, yalnızca sağlıklı bedenlere sahip olmak için değil, sağlıklı düşünmeyi, sosyalleşmeyi ve her açıdan sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlar" sözünü rehber edinen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nde 3 ay sürecek yeni dönem için başladığı kayıtlar tamamlandı.

Gültepe'de kiBüyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'ndeEskişehirliler, fıtnesste 18, aerobikte 2, pilateste 9 ve zumbada 4ayrı grupta spor yaparak, formlarını koruyacaklar.

Spor eğitimleri, sabah,öğlen,akşam grupları ile sabah saat 08.30 'dan akşam 21.30 a kadarmodern salonlarda, son teknoloji spor aletleriyle gerçekleştirilecek.