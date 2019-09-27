Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor

Bursa'da 33 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan BİLDEF tarafından düzenlenen Bursa 4. Anadolu Günlerinin açılış töreni Merinos Atatürk Kültür Merkezi Fuaye alanında düzenleniyor.

25 – 28 Eylül 2019 tarihleri arasında Anadolu'nun tüm renklerinin buluştuğu 4. Bursa Anadolu Günleri Fuarı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile birlikte tanıtım günlerinde yerini aldı. Malatya'nın tüm renkleri, tarihi, kültürü, türküleriyle ve ilçelerinin güzellikleri ile Bursa'da buluştu.

Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 4. Anadolu Günleri ziyaretinde bulunarak stantları gezdiler.

Başkan Gürkan, Bursa'da 4. Anadolu Günlerini ziyaret eden Malatyalı gurbetçiler ile buluştu. Kayısı döneri ikram etti.

Başkan Gürkan gün içerisinde; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Malatya Belediye eski Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, Bursa Malatyalılar Dernek Başkanı Ali Bozkurt ve yönetimi ile bir araya geldi.

Başkan Ali Nur Aktaş: Malatya, özel şehirlerden bir tanesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş; "Hepinizi öncelikle en içten dileklerimle selamlıyorum. Gerçekten Anadolu'nun farklı şehirlerinin bir araya geldiği, renkli bir çiçek gibi olan Bursa'mız, Büyükşehir Belediyemiz ve BİLDEF ile birlikte Anadolu Günleri altında güzel bir etkinlik başlattı. Birbirinden değerli Valililerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı, Kaymakamlarımızı, yöneticilerimizi burada ağırlamak bizler için büyük bir onurdur. Malatya şehrini Bursa'mızda tanıtmış oldular. Malatya gerçekten Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerin, özel şehirlerinden bir tanesi, birkaç kez görmek nasip oldu." dedi.

Başkan Gürkan: Osmanlı Payitahtında bulunmaktan büyük onur duyuyorum

Osmanlı Payitahtın da olmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "Bursa'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile uzun dönem dostluğumuz var. İkimizde yerel yönetimde Belediye Başkanlığı olarak görev yapıyoruz. İnegöl Belediye Başkanı olarak 3 dönem görev yaptı, o süre içerisinden itibaren dostluğumuz devam ediyor. Bizlerde 3 dönem sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz.

Burada olmamızın iki sebebi var; Başkanımıza yeni görevinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel Bursa'mıza güzel hizmetler etmesini yolunun açık olmasını ve Bursa'nın halkına güzel hizmet etmesini temenni ediyorum.

Diğer taraftan bir teşekkür etmek istiyorum. Anadolu'nun bütün renklerini 4. Anadolu Günleri Fuarında toplamışlar. Stantları gezdik. Stantlarda şehirlerimizin kendi kültürlerini tanıtma noktasında yapılan etkinlikleri, aktiviteleri yakında gördük. Anadolu'nun dört bir yanında gelen insanların Bursa paydaşında buluştuklarını ve birlik, beraberlik içinde olduklarını gördüm. Bizler de Malatya'nın kadim kültürünü Bursa'ya taşımış olduk. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bursa Dernekler Federasyonuna, Malatya Bursa Dernek Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baruş: Bursa, kültürler mozaiği bir şehir

Malatya Valisi Aydın Baruş; "Bursa İl Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Anadolu Günlerini ziyaret etmek ve oradaki Malatyalılar ile buluşmak, diğer il temsilcilerimizi derneklerimizi de orada ziyaret ederek Bursa'nın kardeşliğine katkıda bulunmaktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte ziyaretimiz ile Malatyalılar ile bir araya geldik. Bursa'daki Malatyalıların yek pare vücut halinde hareket etmesi, kardeşlik içinde olması bizleri çok sevindirdi. Bursa kültürler mozaiği bir şehir. Türkiye'nin ve Anadolu'nun birlik ve beraberliğini çok iyi yansıtan bir şehir, çok değişik kültürlerin bir araya geldiği birlikte barış içerisinde yaşadığı, Malatya olarak katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Malatya ve Bursalı kardeşlerimize selamlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Bursa temalı tablolar hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan tarafından ise, Bursa Valisi Yakup Canpolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a, güneşin altın yumurtası kayısı hediye edildi.

Yoğun ilginin olduğu Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçilere kayısı ikram ediliyor.

4. Bursa Anadolu Günleri 25 – 28 Eylül 2019 (4 gün) boyunca açık olacak. Merinos Fuar alanındaki stantlar 25 - 28 Eylül 10:00- 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.