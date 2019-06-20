20.06.2019 14:07
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Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı

Büyükşehir Belediyesi Sürücüleri Uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan Bulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

KayseriBüyükşehir Belediyesi tarafındanKocasinanBulvarı'nda yarın yapılacak olan yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde trafik alternatif güzergahlardan verilecek.

Kocasinan Bulvarı'nda yer alanFuzuliKavşağı ve Tuna Kavşağı arasındaki yaya üst geçidinin taşıyıcı sisteminin montajı yapılacak. Çalışmalar kapsamında Kocasinan Bulvarı'nın Kayseri-Sivasistikameti 21 Haziran Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında, Sivas-Ankaraistikameti ise 15.00-18.00 saatleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Çalışma süresince sürücüler Eski Hal önündeki Alsancak Sokak'tanBekir YıldızBulvarı'na ulaşarak tekrar Kocasinan Bulvarı'na çıkabilecekler. Sürücülerin belirtilen saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Sivas,Kocasinan,Kayseri,Güncel

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