Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı.

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:53
Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının Manisa'da yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığı korumak için adeta seferber oldu. İl genelinde titizlikle dezenfekte ve temizlik çalışması yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanan vatandaşlara da tedbir amacıyla maske dağıtıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi il merkezinin yanı sıra ilçelerde de ticari taksi hizmeti veren kişilere maske dağıttı. Yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan taksiciler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Haberler
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir belediyesi taksi şoförlerine maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: HAK-İŞ'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteği 3 milyona ulaştı - Haber 12:20: Sadakataşı Derneği 70 bin aileye ramazan kumanyası dağıtacak - Haber 12:20: Koronavirüs karantinasındaki Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı - Haber 12:20: Batı Karadeniz yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor - Haber 12:20: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber