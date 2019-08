Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kalitenin artması için çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus 'ta düzenlenen toplantıda, toplu taşımada faaliyet gösteren kooperatiflerde yer alan sürücülerin sorunları dinlendi.Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada sorunların çözümü ve kalitenin artırılması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi, her gün il genelinde on binlerce vatandaşın ulaşımını sağlayan toplu taşıma kooperatiflerinin yönetici ve sürücüleriyle toplantılar düzenledi.Tarsus ve Çamlıyayla kooperatif yöneticileriyle toplantıTarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasında toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunları belirlemek ve sürücülerin Büyükşehir Blediyesi'nden isteklerini dinlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, Tarsus ve Çamlıyayla'da taşıma sektöründe faaliyette bulunan kooperatiflerin başkan ve üyeleri katıldı. Toplantıda, Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Tarsus Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Bekir Doğanay, Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Muzaffer Akkılıç, ilgili birimlerin yöneticileri, toplu taşıma kooperatiflerinin başkan ve üyeleri katıldı."Amacımız, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak"Zabıta Dairesi Başkanı Tuğluoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda alınan sıkı tedbirler sonucunda, diğer yıllardaki bayramlarda yaşanan ölümlü trafik kazası sayısının geride kalan Kurban Bayramında azaldığına dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi araçlarının yanı sıra kooperatiflerin de her gün il genelinde on binlerce vatandaşın ulaşımını sağladıklarını hatırlatan Tuğluoğlu, "Toplu taşımada, trafik akışının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını içerir yönetmelikler bulunmakta. Toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerimizin bu yönetmeliklerden daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmekte. İstenirse bu konuda eğitim çalışmaları düzenleyebiliriz. Bizler, esnafımızla her zaman diyalog kurmaya açığız. Amacımız; ceza yazmak değil, düzenli trafik akışını sağlamak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır" dedi."Duyarlı davranmamız gerekiyor"Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Özdemir ise hizmette kaliteye vurgu yaptı. Kooperatiflerin kendi içlerinde denetim mekanizmaları olduğunu belirten Özdemir, "Fakat hizmet kalitesinin daha da artması adına bizler kamu olarak yine denetimlerde bulunuyoruz. Burada şunu unutmamamız gerekiyor, hem belediye olarak hem de siz kooperatifler olarak halkımıza hizmet veriyoruz. Bu nedenle çok hassas davranmamız gerekiyor. Trafik kurallarına uyulması, klimaların düzenli şekilde çalışması, kılık-kıyafete azami önem verilmesi, araç içi güvenliğin sağlanması ve daha birçok konuya duyarlı davranmamız gerekiyor" diye konuştu.Toplantıda daha sonra kooperatiflerin başkan ve üyeleri söz alarak beklenti ve görüşlerini bildirdi. Kooperatif başkan ve üyeleri, özellikle Çamlıyayla hattıyla ilgili belediye otobüsü ve kooperatife ait toplu taşıma araçları arasındaki ücret farkından dolayı sorun yaşadıklarını dile getirdi. Bir sürücü, "Aradaki fark çok büyük. Kiramız var, arabalarımız eski. Bu konuya el atmanızı talep ediyoruz" derken, Büyükşehir yetkilileri konunun gündeme alınacağını söyledi.Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Özdemir, Çamlayayla'daki hattın yeni başladığını ve başlarken yaz dönemi için düşünüldüğünü belirterek, seferler, saatler veya fiyatlarda dolmuşlar için önümüzdeki süreçte düzenleme yapılacağını ifade etti. - MERSİN