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Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal'de maske dağıtımı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hal'de üretici ve komisyonculara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal'de maske dağıtımı yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Toptancı Hal'de üretici ve komisyonculara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, sabah 04.30'da hal giriş kapısında, ürün getiren üreticilerin ateş kontrollerini yaparak, maskelerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesi Korona virüs önlemeleri kapsamında kentin her noktasında çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Türkiye'nin en büyük yaş sebze-meyve hali olan Antalya Toptancı Hal'de maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Hale girişlerin başladığı sabah 04.30'da Antalya'nın ilçelerinden gelen binlerce sebze üreticisinin hal kapısında ateş kontrolleri yapılırken, maske takma zorunluluğu olan üreticilerin maske ihtiyaçları karşılandı. Maske dağıtımına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz da katıldı.

10 bin maske gönderildi

Antalya'nın her köşesinde gece gündüz çalışarak gerekli önlemlerin alınması noktasında titizlikle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin dört bir yanına sebze meyve gönderilen Antalya Toptancı Hali'ne 10 bin adet maske gönderdiklerini söyledi. Başkan Böcek, "Maske takma zorunluluğu olan Antalya Toptancı Hali'nde ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz Hal Dernek Başkanlarımız ile birlikte esnaflarımızı uyararak maskelerini takmalarını sağlıyor. Ayrıca halin dezenfeksiyonu için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için en önemli yerlerden biri olan Toptancı Hal'de de esnafın, müstahsilin sağlıklı bir şekilde mallarını satması ve pazarlaması, halkın istifadesine sunması için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

"Ateş kontrolü yapılıyor"

Antalya Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Toptancı Hal'e birçok hizmet yaptığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemiz 10 bine yakın maske gönderdi. Hal esnafımıza, üreticilerimize ve çalışanlara bedava olarak bu maskeleri dağıtıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Ayın zamanda halin iki girişinde ateş ölçerlerle kontroller yapılıyor. Halin dezenfektesi olsun, maske dağıtımı olsun benzer birçok güzel çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Hal Esnaflarından Abdullah Albayrak da maske dağıtımı konusunda memnuniyetini ifade ederek, "Burada bazı vatandaşlarımız maalesef maske takmıyor ama sağlık açısından zorunluluk var. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin maske dağıtımı çok iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hale maske gönderdiği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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