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Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ekmek ve gıda yardımı ulaştırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ve kuru gıda ulaştırıyor.

11.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:33
Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ekmek ve gıda yardımı ulaştırıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlara, ekmek ve kuru gıda ulaştırıyor.
İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ekipler görevlendirildi.
Bu kapsamda 17 ilçede oluşturulan ve kaymakamlıkların koordine ettiği Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 17 ekip de 24 saat esasına dayalı olarak Vefa Sosyal Destek gruplarına destek sunuyor.
İhtiyaçları olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait çağrı hattı 153 ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait "0 412 226 22 98" numaralı telefondan yardım taleplerini iletebiliyor.
Vatandaşların çağrı merkezine gelen talepleri, ekiplerce karşılanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, AA muhabirine, 17 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "Bütün gayretimiz, amacımız, Valimizin direktifleri doğrultusunda halkımızı memnun etmek, onların mutluluğunu sağlamak." dedi.
Çağrı merkezlerine gelen başvurulara ekiplerin çok hızlı dönüş yaptığını vurgulayan Eryılmaz, "Şimdiye kadar 750 çağrı geldi. Talepler daha ziyade kuru gıda ve ekmek oluyor. Onun dışında talep olursa ekiplerimiz onları da karşılamaya çalışıyor." diye konuştu.
Ekmek ve kuru gıda ulaştırılan vatandaşlardan Baki Aslan, "Diyarbakır'da ihtiyacı olan herkese yardımcı oluyorlar. Kimin ne ihtiyacı varsa karşılanıyor. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kentte devriye gezen polis ekipleri, araçlardan yaptıkları anonsla vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uymaları uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel
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