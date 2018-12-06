Büyükşehir Belediyesi Yaşlıları Yalnız Bırakmıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti birimi, yaşlıların bütün kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yalnız yaşayan engelli ve yaşlılara ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli destekler veriliyor.
Ekipler, evlerde temizlik, soba kurulumu ve diğer ev ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, saç, sakal ve tırnak kesimi gibi kişisel hizmetleri periyodik olarak sunuyor.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in desteğiyle hizmetlere devam edileceği ifade edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
06 Aralık 2018 Perşembe 13:39