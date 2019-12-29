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Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yeni yılda vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

29.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:16 Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştırdı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yeni yılda vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi , Sağlık İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları, ilçe belediyelerin zabıta müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yeni yıl öncesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Merkez ilçelerin tamamında yapılan kontrollerde Zabıta Daire Başkanlığı, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, iş yerlerinin hijyen durumunu, mekanda bulunan ve satışı yapılan gıda ürünlerinin üretim ile son kullanma tarihlerini kontrolden geçirdi. Tarihi geçmiş ürünlere bertaraf edilmek üzere tutanakla el konuldu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise iş yerlerinde canlı müzik ruhsatları ile gürültü durumlarını denetledi. Yeni yıl öncesi vatandaşların sık şekilde kullandığı iş yerlerinde yapılan denetimlerde, tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli tutanaklar tutularak yasal işlem uygulandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesi benzeri denetimlerine devam edecek.

Ayrıca yeni yılda vatandaşların sıkça tükettiği ürünlerin satışının yapıldığı iş yerleri de denetimden geçirilecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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