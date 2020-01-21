Haberler » Güncel » Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı - Haber

Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

21.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:22Büyükşehir Belediyesinde vakıf ve turizm toplantısı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile ilgili bürokratlar katıldı.
Burada konuşan Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'nin açılışı için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın kente geleceğini hatırlatarak, bu ziyaret öncesi ilgili bakanlığın bürokratları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vali Günaydın da bu tür toplantıların kente önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18  Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan...
23:17  Akşener, İYİ Parti Korkuteli üyeleriyle bir araya geldi
23:16  SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinç
23:15  Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
23:14  MARDİN Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
21.01.2020 23:19:41