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Büyükşehir Belediyesinden 250 kişilik amfi ve spor alanı

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yapmış olduğu projelere bir yenisini ekleyerek çok amaçlı 250 amfi ile spor alanı yapımına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden 250 kişilik amfi ve spor alanı
04.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:04

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yapmış olduğu projelere bir yenisini ekleyerek çok amaçlı 250 amfi ile spor alanı yapımına başladı.


Büyükşehir Belediyesi, belediyenin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda daha önce yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Sanat Akademisinin yerleşkesinde 250 kişilik çok amaçlı amfi, basketbol, voleybol ile gençlerin spor yapabileceği pistin yapımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan proje, kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını şehrin insanlarına kullandıklarını belirtti. Bu zor süreçte tedbirleri de alarak çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yaman, "İnsanı, tarihi ve birlikte yaşama kültürü ile örnek bir şehir olan Mardin'de, büyükşehir belediyesi olarak en güzelini yapamaya çalışıyoruz. Bu güzel şehre de bu yakışır diyoruz. Bu zorlu süreci aldığımız tedbirler kapsamında değerlendirerek çalışmalara hız verdik ve birçok koldan projelerimiz devam ediyor. Projelerimiz bittikçe şehir daha modern ve yaşanılabilir bir şehir haline geliyor. Daha önce hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Sanat Akademisinin yerleşkesinde 250 kişilik çok amaçlı amfi ve spor alanlarının yapımına başladık. Bu projeyi mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Proje bittiğinde Mardinli hemşehrilerimizin beğeneceği bir mekan olacak. Hem amfi hem de spor alanlarında hoş vakitler geçirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Projelerimiz devam ediyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Haber

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