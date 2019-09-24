Haberler » Güncel » Haber

Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

24.09.2019 11:44Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Bazı kişilerin e-posta yoluyla sahte evrak ve kaşe düzenleyerek firmalardan satın alma talebinde bulundukları ve bu yolla Büyükşehir Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, bu tür taleple karşılaşan firmaların Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları uyarısında bulunuldu.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Yumurta büyüklüğünde organik ceviz, pazarın gözdesi oldu
11:47 İstanbul'da deprem (taksim meydanı)
11:47 Hdp önündeki eylemde 22'nci gün
11:47 Öz Taşıma-İş, üyelerine 400 adet çeyrek altın, 500 tane gram altın hediye etti
11:46 Zonguldak'ta DEAŞ şüphelisi baba oğula dava
11:46 Okul bahçesinde organik meyve yetiştiriyorlar
11:46 Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu