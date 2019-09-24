Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Bazı kişilerin e-posta yoluyla sahte evrak ve kaşe düzenleyerek firmalardan satın alma talebinde bulundukları ve bu yolla Büyükşehir Belediyesi adına firmalardan ürün almaya çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, bu tür taleple karşılaşan firmaların Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA