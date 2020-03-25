Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım - Haberler

Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eczacı teknisyenlerine 3 ay ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

25.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:30
Büyükşehir Belediyesinden eczacı teknisyenlerine ücretsiz ulaşım
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eczacı teknisyenlerine 3 ay ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık çalışanlarına destek amaçlı eczane teknisyenlerine turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek.
Sağlık çalışanlarının koronavirüs sebebiyle yükünün arttığı belirtilen açıklamada, "Gazi şehirde insan sağlığını korumak adına özverili ve disiplinli çalışmasından ödün vermeyen eczacı teknisyenlerine 3 ay süresince büyükşehire bağlı turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek. Ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanılabilmesi için teknisyenlerin Gaziantep Eczacı Odası'ndan verilen belgeleri doldurulup bağlı bulunduğu eczanenin işletme sahibine kaşe yaptırması yeterli olacak." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Bin aileyi evde ziyaret ederek destek paralarını dağıttılar - Haber 17:12: İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı - Haber 17:12: Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 17:12: Üç ülkeden öğrenciler "evde kal" çağrısına destek oldu - Haber 17:12: Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler