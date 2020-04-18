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Büyükşehir Belediyesinden evde kalanlara gezici konser

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsle 4 dilde konser verdi.

18.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:11
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsle 4 dilde konser verdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından üstü açık tur aracıyla verilen konserde Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar seslendirildi.
Vatandaşlara moral sağlaması amacıyla düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi konservatuvarı sanatçılarının canlı konseri büyük ilgi gördü.
Şarkılara Diyarbakırlılar balkon ve pencerelerinden eşlik edip alkış tuttu.
Bazı vatandaşların evlerinin balkonunda oynadığı görülürken bazıları ise Türk bayrağı açtı.
Konserin yarın da 13.00-20.00 saatlerinde devam edeceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden evde kalanlara gezici konser

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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