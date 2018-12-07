Büyükşehir Belediyesinden Evsizlere Sıcak Yuva

07 Aralık 2018 Cuma 14:33



07 Aralık 2018 Cuma 14:33

Antalya Büyükşehir Belediyesince soğukların başlamasıyla sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için eski hizmet birimleri yuvaya dönüştürüldü.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, soğukların başlamasıyla dışarıda yaşamak zorunda kalan vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı.Büyükşehir Belediyesinin Karaalioğlu Parkı içinde bulunan eski hizmet birimleri sıcak bir yuvaya dönüştürülerek, evsiz vatandaşların hizmetine sunuldu.Büyükşehir zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip, sokaklardan alınan vatandaşlar, buraya yerleştirilecek. Buralarda vatandaşların barınma ihtiyaçları yanında yemek, sıcak su, temizlik, giyim gibi temel ihtiyaçları da karşılanacak. 100 yatak kapasitede ve en uygun şartlarda hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesince havalar ısınana kadar evsiz vatandaşlar misafir edilecek.Diğer yandan sokakta yaşayan vatandaşların durumu, Alo 155 ile emniyet güçlerine veya 249 50 84 numaralı telefondan zabıtaya bildirmeleri isteniyor.