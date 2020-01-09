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Büyükşehir Belediyesinden görme engellilere bağımsız hareket eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası münasebetiyle görme engellilere ücretsiz bağımsız hareket eğitimi verilmeye başlandı.

09.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:02Büyükşehir Belediyesinden görme engellilere bağımsız hareket eğitimi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası münasebetiyle görme engellilere ücretsiz bağımsız hareket eğitimi verilmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası kapsamında görme engellilere Sümer Park Ortak Yaşam Alanında bağımsız hareket eğitimi vermeye başladı. Görme engellilerin ücretsiz faydalanacağı eğitim günlük 1 saat olmak üzere 1 ay boyunca devam edecek. Eğitimde görme engellilere, toplum ve çevreye uyumun sağlanması, tehlikelerden korunma, zihinsel harita yönteminin geliştirilmesi, evde ve trafikte hareket edebilme kabiliyeti, iki nokta arasında kolay ve tehlikesiz ulaşma, bastonlu veya bastonsuz olarak bina içi ya da dışında serbest dolaşabilme yeteneğinin geliştirilmesi öğretilecek.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulunda görevli görme engelliler özel eğitim öğretmeni Mehmet Nayim Akdoğan tarafından teorik olarak verilen eğitimde açık alanda, dar bölgelerde nasıl bastonsuz hareket edileceği, arama ve yön bulma teknikleri ile bastonla çevreyi kontrol etme yöntemleri eğitime katılanlara aktarıldı. 1 ay boyunca devam edecek olan eğitimlerden faydalanmak isteyenler, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğüne gelerek başvuruda bulunabilecek. - DİYARBAKIR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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