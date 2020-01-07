Büyükşehir Belediyesinden hastalara yatak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi 7 hastaya tam donanımlı hasta yatağı yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yapılan yardım başvurusu sonrası yatağa bağımlı hastalara yardım desteği yaptı.

Elmalı, Demre, Finike ve Manavgat ilçelerinde ihtiyacı olan 7 hastaya tam donanımlı hasta yatağı ulaştırdı.

Hastalar ve aileleri yapılan yardımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA