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Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, "Kışıma Güneş Ol" kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteğinde bulunuyor.

15.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:21Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek desteği
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AŞ, "Kışıma Güneş Ol" kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek desteğinde bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından "Kışıma Güneş Ol" kampanyası kapsamında Paraşüt İndirme Alanında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kampanya için Spor AŞ'ye teşekkür etti.
Sadece spor yapmadıklarını, bu etkinlikleri çeşitlendirip zenginleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Yeri geliyor kan bağışı yapılıyor, yeri geliyor ağaç dikiliyor, yeri geliyor hayırseverlerimizi harekete geçirmek suretiyle yavrularımızın ihtiyaçları gideriliyor. İşte sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği bu." ifadelerini kullandı.
Kampanyayla 5 bin mont ile 2 bin bot sağlandığını ve bunların 7 bin çocuğa verileceğini kaydeden Büyükkılıç, katkı sağlayan iş adamlarına plaket verdi.
Konuşmaların ardından kampanya kapsamında 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlara çorba ikram edildi.
Etkinliğe, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bazı bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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