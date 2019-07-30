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Büyükşehir Belediyesinden kanser taraması için araç tahsisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yapılan protokol çerçevesinde bir kamyonunu kanser taramalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.

30.07.2019 14:13 Büyükşehir Belediyesinden kanser taraması için araç tahsisi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yapılan protokol çerçevesinde bir kamyonunu kanser taramalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, şehir adına önemli bir hizmete vesile olacak protokolü imzaladıklarını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi yapılan kamyonun, mamografi cihazıyla donatılarak kanser tarama aracına dönüştürüleceğini ve mobil şekilde hizmet vereceğini aktaran Zorluoğlu, "İnşallah bu araç sayesinde kısa süre içerisinde bilhassa kırsal alanda meme kanseri ile mücadele çerçevesinde ve erken teşhis maksatlı tamamen ücretsiz ve önemli hizmetler yürütülecek." diye konuştu.
Zorluoğlu, imzalanan protokolün bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İl Sağlık Müdürlüğümüz ile önümüzdeki dönemde başka projelerde de birlikte çalışma arzusu içerisindeyiz. Belediyemizin ve sağlık müdürlüğümüzün imkanlarını birleştirerek, şehrimize ve hemşehrilerimize daha yaygın sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Bu vesileyle protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum."
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da kanser taraması anlamında kendilerinin de Trabzon'u istenen seviyeye çekecek faaliyetler yürüteceklerini ifade etti.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem Şen ve kurum yetkilileri ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu da imza töreninde hazır bulundu.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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