Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, Elmalı
ilçesi Eskihisar Mahallesi'ne kapalı devre sulama tesisiyle tarımsal sulama sorunu giderildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT,) alt yapı yatırımlarının kapsamında 7 bin 400 metrelik boru hattı ile Eskihisar'a kapalı devre sulama suyu getirildi. Tam randımanla çalışan tesis ile 2 bin dönüm tarım arazisi sulanırken, 200 çiftçi ailesi sistemden yararlanıyor.
Proje sayesinde daha önce açık toprak kanallarla yapılan sulama sırasında ortaya çıkan yüzde 80'e varan su kayıpları sorunu çözüldü. Proje yaklaşık 1,5 milyon liraya mal edildi.
Okullar liginde 8 bin öğrenci mücadele ediyor
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Türkiye
'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde bu yıl rekor katılım yaşandı. İlk yıl bin 300 kişinin katıldığı lige dördüncü yılında ise 408 takım ve 8 bin öğrenci mücadele veriyor.
Okullar Ligi, Muratpaşa
, Kepez
, Konyaaltı
, Aksu
, Döşemealtı
, Korkuteli
ve Elmalıilçelerinden okulların katılımıyla gerçekleşiyor. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindekiöğrencilerin de yer aldığı ligde, futbol, basketbol
, voleybol
, hentbol, masa tenisi, oryantiringbranşlarında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.
Gençlerin yeteneklerinin keşfedilerek başarılı öğrencilere profesyonel spor hayatının kapısınıaralayan Okullar Ligi'nde müsabakalar Antalyaspor
'un tesislerinde gerçekleşiyor.Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda yetenekli öğrenciler tespit ediliyor.
AŞT'de "Huysuz" oyunu
Antalya Şehir Tiyatrosu
(AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
'nde "Huysuz" adlı oyununusahneledi.
Dünya Tiyatrolar Günü
vesilesiylehazırlanan ve Kübalı yönetmen, oyun yazarı ve tiyatro eğitimcisi Carlos Celdran'ın kalemealdığı ortak bildiriyi, sanatseverler ilgi gösterdi.
AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür
, yaptığı konuşmada, Antalya Şehir Tiyatrosu olarak, bölgenin her ilçesinde hermahallesinde oyunlarla Antalyalılarla buluştuklarını belirtti.
Yaklaşık 62 bin kişiyeulaştıklarını ifade eden Özgür, tüm ekip arkadaşlarının olağanüstü bir gayretle çalıştığın, en büyük şanslarının Antalya seyircisi olduğunu kaydetti.
AŞT'nin Serik, Kemer
, Demre
, Finike
, Kumluca
, Elmalı ilçelerinin ardından Kaş'ta park eden "Tıratro"yine yüzlerceçocuğu Tiyatroyla buluşturulduğunu aktaran Özgür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e tiyatroya verdiği destek için teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Antalya, Güncel
Kaynak: AA