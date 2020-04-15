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Büyükşehir Belediyesinden Nurdağı'nda çiftçilere fide desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ilçesinde 118 çiftçiye 4 milyon 500 kırmızıbiber fidesi dağıttı.

15.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:48
Büyükşehir Belediyesinden Nurdağı'nda çiftçilere fide desteği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ilçesinde 118 çiftçiye 4 milyon 500 kırmızıbiber fidesi dağıttı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı önünde yapılan fide dağıtımı programına, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ve çiftçiler katıldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki 118 çiftçiye 4 milyon 500 biber fidesi dağıtıldığını belirtti.

Özsöyler ise dağıtılan fidelerin 80 dönüm alana dikileceğini ve yaklaşık 150 ton kırmızıbiber elde edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı, Güncel
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