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Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma merkezi kurdu.

27.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38 Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti
Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma merkezi kurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje" adı altında açıkladığı projelerden birisi daha hayata geçiyor.
Öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacak çamaşır yıkama ve kurutma merkezi, Erciyes Üniversitesi yerleşkesi karşısında hizmet verecek.
Büyükkılıç, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak ve Erciyes Üniversitesi karşısındaki KAYMEK Akademi ile Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın bulunduğu hizmet binası içinde yer alan merkezi inceledi.
Merkezin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Büyükkılıç, "Öğrencilerimiz buraya gelerek çamaşırlarını yıkatıp kurutabilecek. Tüm öğrencilerimiz bu imkandan ücretsiz faydalanabilecek. Hizmetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel

Kaynak: AA

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