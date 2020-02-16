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Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'nin koordinesinde sürdürülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

16.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:34Büyükşehir Belediyesinden sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı
Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'nin koordinesinde sürdürülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından eğitim yapıldı.
Toplantıda konuşan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) Başkan Yardımcısı Ergün Sezer, Kayseri'de sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.
Sezer, ilk kez Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin Türkiye'de bir çalıştaya paydaş olduğunu kaydetti.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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