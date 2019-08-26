Büyükşehir Belediyesinden "spor ve sporcu beslenmesi" semineri

İnsan hayatında sporun önemi ve sporcunun beslenmesi hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı seminere konuşmacı olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu Antrenörler Kurulu Başkanı Özcan Özdemir katılacak.

SPORCU BESLENMESİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ANLATILACAK

Sporcuların müsabakalarda, antrenman öncesi ve sonrasındaki beslenmeleri hakkında önemli detaylar paylaşacak olan Özdemir, sağlıklı yaşam ve sporcuların nelere dikkat etmesi gerektiğini, alınması gereken önlemleri ve beslenmede özellikle doğru bilinen yanlışları anlatacak.