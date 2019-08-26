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Büyükşehir Belediyesinden "spor ve sporcu beslenmesi" semineri

Hatay Büyükşehir Belediyesinin 28 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da düzenleyeceği "Spor ve Sporcu Beslenmesi" adlı seminer HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek.

26.08.2019 11:06 Büyükşehir Belediyesinden

İnsan hayatında sporun önemi ve sporcunun beslenmesi hakkında önemli bilgilerin paylaşılacağı seminere konuşmacı olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu Antrenörler Kurulu Başkanı Özcan Özdemir katılacak.

SPORCU BESLENMESİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ANLATILACAK

Sporcuların müsabakalarda, antrenman öncesi ve sonrasındaki beslenmeleri hakkında önemli detaylar paylaşacak olan Özdemir, sağlıklı yaşam ve sporcuların nelere dikkat etmesi gerektiğini, alınması gereken önlemleri ve beslenmede özellikle doğru bilinen yanlışları anlatacak.


Özcan Özdemir, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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