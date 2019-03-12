Büyükşehir Belediyesinden Tüp Geçit Çalışması

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Farabi Caddesi'ni Talas Yolu'na bağlayacak olan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın tüp geçit ve bulvarını tanıttı.Hulusi Akar Bulvarı'ndaki tanıtım programında konuşan Başkan Çelik, yolun tüp geçit ile geçileceği Köşk Kışla ile ilgili protokolün imzalandığını söyledi.Başkan Çelik, 375 metrelik tüp geçidin de yer aldığı yolun yaklaşık 22 milyon liraya mal olacağını belirtti.Hulusi Akar Bulvarı'nın, açıldığı andan itibaren trafik yükünü aldığını ve tercih edilen bir yol haline geldiğini ifade eden Başkan Çelik, bu yolun açılmasında şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın çok büyük emeklerinin olduğunu, bu nedenle Köşk Kışla'dan geçecek yola ismini verdiklerini kaydetti.Kocasinan Bulvarı'nı Fuzuli ve Farabi Caddesi'nden Hulusi Akar Bulvarı'na bağlamak için yaptıkları çalışmalara da değinen Çelik, "Fuzuli'yi bu yolla irtibatlandırmak için 35 gecekondunun hak sahipleriyle rızalarını alarak anlaştık. Gecekonduları yıkarak üç ay gibi kısa sürede Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı'nı yaptık. Böylece Fuzuli ve Farabi'yi Hulusi Akar Bulvarı'na bağladık." dedi.Farabi Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlamakla yetinmediklerini ve bu yolu Talas Bulvarı'na bağlamak için çalıştıklarını anlatan Başkan Çelik "Üzerinde 1,5 yıldır çalışıyorduk. Dün yolun Talas Caddesi'ne bağlanmasıyla ilgili protokolü imzaladık. Toplam uzunluğu 575 metre olacak yolun 230 metresi açık, 345 metresi tüp geçit olacak. Askeri bölgeyi alttan geçeceğimiz Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı ve Tüp Geçidi ile pek çok mahallemizi Talas Yolu'na bağlayacağız. Gerçek planlama ve gerçek mühendisliğin böylesine alternatif yolları açmak olduğunu düşünüyorum. Yol ve tüp geçidin projesi tamamlandı. İhalesine hazırlanıyoruz." diye konuştu.Açacakları yolun Kayseri'nin geleceği ve geleceğin Kayseri'si için çok önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Çelik, görevinin son gününe kadar çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.