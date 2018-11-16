Büyükşehir Belediyesinden Vatandaşlara Çorba İkramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
, kentin farklı noktalarına kurduğu "çorba çeşmesi" ile günlük 5 bin kişiye çorba ikram ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hastane ve üniversite bahçelerine kurulan "çorba çeşmesi" kış aylarında vatandaşların içini ısıtıyor.
Özellikle sabah erken saatlerinde okula giden öğrenciler ile hastane çevresinde bulunan hasta yakınlarının faydalandığı çorba çeşmesinden günde ortalama 5 bin kişi faydalanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi