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Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara özel hizmet

Malatya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

25.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:44
Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara özel hizmet

Gürkan: Kıymetli büyüklerim, sizler evden çıkmayın. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olursa arayın yeter, biz size ulaşırız. Hürmetle hepinizin ellerinden öpüyorum.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı tedbirler ve önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Vefa Konağı kayıtları dikkate alınarak 65 yaş ve üstü 649 vatandaşı ile Engelli merkezleri kayıtlarında yer alan 661 kişi telefonla aranarak koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Ekipler yaşlılara acil ihtiyaçları için 112 – 155 – 156 ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi numarası 444 51 44'ü arayarak ihtiyaçlarını bildirmeleri hususunda bilgilendirme yapıyorlar.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sosyal medya hesabından konuyla alakalı yayınladığı paylaşımda,"Kıymetli büyüklerim, sizler evden çıkmayın. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olursa arayın yeter, biz size ulaşırız. Hürmetle hepinizin ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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