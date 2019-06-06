Büyükşehir Belediyesinden yenilenebilir enerji yatırımları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
, Nizip
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Oğuzeli
Biyogaz Enerji Santrali başta olmak üzere önemli yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentin daha yaşanabilir, sağlıklı bir kimlik kazanabilmesi amacıyla ilkokullarda bilinçlendirme çalışmaları başlattı.
Son 5 yılda 210 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi, konunun önemi, animasyon filmi ve tiyatro gösterileriyle pekiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında 3 milyon 580 bin metrekare olan yeşil alanı, 2019 yılında 4 milyon 710 bin metrekareye çıkardı. Yoğun çalışmalar sonucu, 2014 yılında 585 bin metrekare olan orman alanı, 2018 yılında 3 milyon 521 metrekareyi buldu.
Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali başta olmak üzere, Katı Atık Tesisi, GASKİ Kojenerasyon Tesisi, GASKİ İncesu
Güneş Enerji Santrali, Bağlarbaşı
Güneş Enerji Santrali, GASKİ Arşimet Santrali, GASKİ Otopark Güneş Enerji Santrali ve Ekolojik Bina Güneş Enerji Santrali faaliyete alındı, buralardan toplamda 10,56 megavat enerji üretildi.
Öte yandan 2011 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemler aldı.
İklim değişikliğiyle mücadele için bir dizi hedef belirleyen Büyükşehir Belediyesi, 2030 yılında sera gazı emisyonlarının en az yüzde 40 azaltımını sağlayacak.
Bir megavat kapasiteli Biyogaz Enerji Santrali, Oğuzeli ilçesi Gündoğan
Mahallesi'nde devreye alındı, üretime başladı.
Bölgedeki hayvansal atıkları, enerji ve organik atığa dönüştüren santralde, günlük büyükbaş süt hayvancılığından 70 ton sıvı gübre, küçükbaş besi hayvancılığından 35 ton katı gübre, tavukçuluktan 40 ton katı gübre ve 5 ton çim biçme atığı kullanılacak.
Mevcut atıklarla günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek santralden, yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilovat elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilovat eşdeğerinde ısı elde edilecek. Merkez
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ikinci etabı, 1996 yılında işletmeye alındı, sahanın ömrü 50 yıl olarak belirlendi, 30 milyon metreküp kapasiteli alan, 4 etap olarak planlandı, birinci etap, nüfus artışı ve Suriyeli mültecilerin getirdiği yük nedeniyle hızla doldu, saha günlük bin 800 ton atık kabul etti.
Kullanım ömrü yaklaşık 10 yıl olan sahanın yapımına 14 milyon 214 bin lira harcandı.
Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, birinci etap rehabilitasyonu ve ikinci etabı, 2009 yılında işletmeye alındı, sahanın ömrü 30 yıl olarak tespit edildi.
İki milyon metrekare kapasiteli alan, Nizip ve Karkamış
ilçelerinin çöplerini 4 yıl depolayabilecek.
Katı atık düzenli depolama tesisine Nizip ve Karkamış ilçelerinden günlük yaklaşık 170 ton katı atık dökülecek. Tesis 7 milyon 835 bin liraya mal oldu.
Kaynak: AA
Oğuzeli
, Güncel