Büyükşehir Belediyesinden Yeşil Enerji Hamlesi

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil enerjiye dönük çalışmalar kapsamında "Daha Temiz Bir Gaziantep İçin" farkındalık oluşturuldu.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 2014-2018 yıllarında başlattığı çalışmalarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarıyla dikkat çekti."Çevresiyle Yükselen Gaziantep" anlayışına hayat veren Büyükşehir Belediyesi, çevreye dönük faaliyetlerde şehrin havasına, suyunu ve toprağına sahip çıktı.Bu doğrultuda Türkiye'de yerel yönetimler arasında ilk olma özelliği taşıyan Oğuzeli Biyogaz Tesisi açıldı.Tesis, yıllık hayvansal ve tarımsal atıklardan toplam 8 milyon 234 bin 400 kilovat elektrik üreterek, hem doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımı sağlayacak, hem de çevre kirliliğini önleyecek.Gaziantep'in yıllık güneşlenme süresini değerlendirmek amacıyla Bağlarbaşı'na 20 dönüm, Aktoprak'ta ise 15 dönüm alana Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. 25 Aralık GASKİ Tesisleri içerisinde yapılan Solar Otopark, model proje olarak hizmete başladı.Türkiye'nin en büyüğü olacak Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile yaşam kaynağı su, korunacak. 1 milyon kişi kapasiteli tesisle, su kirliliği önlenecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Büyükşehir Belediyesi, Fevzipaşa ve Muratlı'ya Katı Atık Transfer İstasyonları kurdu. Günlük 140 ton çöpün, Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası'na transferi sağlandı. Kurulan yeni katı atık depolama tesisleriyle atıklar kontrol altına alındı. Eski alanlar rehabilite edilerek ağaçlandırıldı.Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilmek üzere Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomatı'yla geri dönüşümlü atıklar toplanarak Gaziantep Kart'lara puan yüklemesi yapılmaya başlandı. İl genelinde 20 atık otomatı yerleştirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığıyla dikkat çekmeyi başardı.Öte yandan 2015-2018 yılları arasında 165 bin ilköğretim ve anaokulu öğrencisine "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" eğitimleri verildi. Tiyatro gösterileri ve maskotlarla çocuklara, çevre bilinci aşılandı.