Büyükşehir Belediyesinden Zeytincilere Kasa

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zeytin hasadında kaybı önlemek amacıyla Nizip'teki zeytin üreticilerine 10 bin kasa dağıttı.Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak zeytincilik konusunda bir çalışma yaparak zeytinlik alanlarının genişlemesini sağladıklarını söyledi.Zeytincilikte bundan sonra kaliteye yönelik çalışma yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Bölgede yetişen zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının kalitesinin kaybolmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında, Nizip Belediyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün de katkılarıyla Nizip ilçesindeki zeytin üreticilerimize 10 bin zeytin kasası dağıtıyoruz. Bu kasalarla artık zeytin, çuvallarda ezilmeyecek ve toplanılan zeytinlerden daha kaliteli bir yağ elde edilmiş olacaktır." dedi.Nizip Belediyesi Başkan Vekili Salih Uygur ise, zeytinin bölgenin en verimli kaynaklarından olduğunu belirterek, çiftçiye ve üreticiye destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.Konuşmaların ardından, kasalar üreticilere teslim edildi.