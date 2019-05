Büyükşehir Belediyesinin yaptığı küçükbaş hayvan hibesi 10 bini aştı

Kaynak: İHA

Kırsaldaki üreticilere verdiği desteği sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Beydağlı çiftçileri sevindirdi. Başkan Tunç Soyer'in katıldığı törenle dağ köylerinde yaşayan ve kendilerine yeni gelir kaynağı oluşturmak isteyen 130 üreticiye 520 adet koyun hibe edildi. Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı toplam küçükbaş hayvan hibesi 10 bin koyunu geçti. Bu dağıtımla birlikte İzmir genelinde yapılan küçükbaş hayvan hibesinin toplam sayısı 2 bin 670 üretici oldu. Hibe edilen 10 bin 389 küçükbaş hayvanın yavrularıyla birlikte toplam sayısı ise 20 bin 154'e ulaştı. Belediye küçükbaş hayvan hibesi için 18 milyon lira harcadı.Kentteki tarımsal üretimin, hayvancılık, arıcılık ve su ürünleriyle birlikte geliştirilmesini hedeflerinin başına koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kırsal bölgelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Göreve gelir gelmez en az oy aldığı Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'ne giderek, burada yaşayan vatandaşların gelirini artırmak ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla kovan, kıyafet ve üretim gereçleri dağıtılmasını sağlayan Başkan Soyer'in ikinci durağı Beydağ oldu. İzmir'in ürünlerini dünyaya tanıtmak için canla başla çalışacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kendi ürünlerimizi hammadde olarak değil son madde olarak dünyaya satacağız. Bunu yapmaya muktediriz. Biz bu tabloyu değiştireceğiz" diye konuştu.Beydağ'daki küçükbaş hayvan hibesi on kat artırıldıKendilerine yeni bir gelir kaynağı oluşturmak isteyen ancak imkansızlıklar nedeniyle başaramayan Beydağlı çiftçilerin yüzü, Büyükşehir'in desteği ile güldü. Beydağ ilçe merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle yetiştiricilik eğitimini tamamlayarak destekten yararlanmaya hak kazanan 23'ü kadın 130 üreticiye 520 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı. Beydağ'da daha önce 13 üreticiye 50 küçükbaş dağıtılmıştı. Son dağıtımla bu sayı on kat artırıldı. Çekilen kuraların ardından üreticiler yeni geçim kapıları olac ak küçükbaş hayvanları teslim aldı. İlçe merkezinde düzenlenen törene CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlar, belediye bürokratları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, köyden kente göçü önlemek, çiftçi ve köylüyü ekonomik olarak güçlendirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla üreticiyi destekleyeceklerinin altını çizdi. Başkan Soyer, önümüzdeki beş yıl içinde önceki üç döneme göre üreticiye verilen desteği dört kat artıracaklarını, üreticinin ürettiği ürünü nerede satacağım gibi bir derdinin kalmayacağını ifade ederek, bunun için de tek şartın üreticilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmesi olduğuna dikkat çekti.Yoksulluğun tedavisiBu topraklarda üretimi teşvik etmek, ithalatı durdurmak için yapılması gerekenleri sıralayan Başkan Soyer, şunları söyledi: "İthalatı durdurmak için üreticinin ürettiği ile geçimini temin etmesini mümkün kılmanız lazım. Biz bunu yapacağız. Vatandaşımız ürettikçe o ürettiğinin karşılığını almasını sağlayacağız ve bununla da ailesini geçindirmesini mümkün hale getireceğiz. Yani kırsaldan kente göçü de durduracağız. Kırsalda yaşamayı da böylece mümkün hale getireceğiz. Biz tekrar köylüyü milletin efendisi yapacağız. Büyük Atamız Mustafa Kemal Atatürk &l squo;köylü milletin efendisidir' derken kastettiği şey tam da buydu. Güçlü olmak için bu topraklarda üretimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Onun için üreticimizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu sadece ürününü satın alma garantisi vermekle de sınırlı olmayacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekmek için yeni uygulamalar başlatacağız. Üretmekten daha kıymetli bir şey yok. Bizim talip olduğumuz şey budur. Biz bu bereketli topraklarda üretimi büyütmek, çoğaltmak için canla başla çalışacağız. Üreticinin ürünlerini pazarlamak için de kanallar açacağız. Üretici ne zaman üretmekten vazgeçiyor o zaman hem dışa bağımlılığımız artıyor, hem enflasyon yükseliyor hem de döviz artıyor. Sonuç olarak da yoksulluk büyüyor. Yoksulluğun tedavisi üretmekten geçiyor. Onun i&cce dil;in üreteceğiz, üreteni teşvik edeceğiz ve mutlaka sahip çıkacağız. İhtiyacı olan bölgelerimizde paketleme tesisi mutlaka kuracağız.""Hammade olarak değil son madde olarak satacağız"İzmir'de üretilen ürünü dünya markası yapacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Biz dünyanın en iyi zeytinyağını üretiyor, İtalyanlara satıyoruz. İtalyanlar çok şık ambalajlara koyup dünyanın her bir yanına 'İtalyan zeytinyağı' diye satıyorlar; hem de bizim 10 mislimize satıyorlar. Biz bu tabloyu değiştireceğiz. Mutlaka kendi ambalajımızı, kendi paketimizi, kendi markamızı oluşturacağız. Kendi zeytinyağımızı tüm dünyaya gururla 'kendi zeytinyağımız' diye satacağız. Hammadde olarak değil son madde olarak satacağız. Biz buna muktediriz" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Beydağ'ın İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Beydağ, İzmir'in en uç noktasında, nüfusu küçük bir ilçe belki ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki üreticilerimize her zaman yanlarında duracağımızın sözünü veriyorum. Canla, başla, aşkla her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı."Büyükşehir desteği ile kalkınacağız"Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Beydağlı üreticilere verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Başkanımız 26 Mart'ta 'Üretene destek, hep destek' demişti. Bu sözler seçim vaadi veya havada kalacak olan vaatler değildi. Göreve başlar başlamaz da ilçemize gelerek verdiği sözü yerine getirdi. Şimdi sıra üretici arkadaşlarımda. Onlar da bu koyunlara çok iyi bakıp, çoğaltarak evlerini geçindirecek, çocuklarını okutacak, kızlarını ve oğullarını evlendirecekler. Böylelikle hem ilçemiz, he m ülke ekonomisine de katkı koyarak ithal et sorununu da çözelim. Başkanımıza huzurlarınızda üreticilerimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Soyer, Beydağ Pazaryerini gezerek esnafla sohbet etti.Dağıtımlar devam edecekBeydağ'da 130 üreticiye 520 adet küçükbaş hayvan dağıtılırken, ilçede küçükbaş hayvan dağıtılan üretici sayısı 143'e, dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı ise 570'e çıktı. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 14 ilçede, Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Dikili, Güzelbahçe, Bayındır, Tire ve Ödemiş'te 18 milyon liralık alım yapılarak toplam 2 bin 670 üreticiye 10 bin 389 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Doğumlarla birlikte üreticide bulunan küçükbaş hayvan sayısı 20 bi ni aştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı destekleme çalışmaları kapsamında Kiraz, Bayındır, Beydağ, Tire, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere kıvırcık, sakız, tahirova ve sönmez cinsi koyun, saanen ve karakıl cinsi keçi dağıtılıyor. - İZMİR Tunç Soyer