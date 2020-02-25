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Büyükşehir Belediyespor başarıya doymuyor

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi bir kez daha gururlandırarak kente dereceler ile döndü.

25.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:16Büyükşehir Belediyespor başarıya doymuyor
Büyükşehir Belediyespor sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, 'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi bir kez daha gururlandırarak kente dereceler ile döndü.

Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 21-22 Şubat'ta Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda 2 gün süren Bölge Şampiyonasında Down sendromlu yüzücü Hacer Nur Altınok, Bayanlar 200 metre Serbest Down 22+ yaş, Bayanlar 50 metre Serbest Down 22+ yaş, Bayanlar 100 metre Serbest Down 22+ yaş, Bayanlar 200 metre Sırtüstü Down 22+ yaş, Bayanlar 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaş ve Bayanlar 100 metre Kelebek Down 22+ yaş kategorilerinde bölge birincisi olmayı hak kazandı. Muhammet Tuğrul Şahin ise, Erkekler 200 metre Serbest Down 22+ yaş, Erkekler 50 metre Serbest Down 22+ yaş kategorilerinde ikinci, Erkekler 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaş kategorisinde üçüncü olmayı hak kazanarak Denizli'yi bir kez daha gururlandırdı. - DENİZLİ

Büyükşehir Belediyespor, Antalya, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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