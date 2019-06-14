Büyükşehir Belediyespor'un Flaması Medetsiz'in Zirvesinde

Düzenlenen tırmanışa Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan da bir sporcu katılarak 3 bin 534 metre yüksekliğindeki zirvede kulübün flamasını dalgalandırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programımda yer alan Bolkarlar Medetsiz Zirve Tırmanışı, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 kulübe mensup 42 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç Dr. Sercan Erol'un da eşlik ettiği faaliyete Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan da bir sporcu katılım sağladı. Program Bolkar Dağları Karboğazı mevkiinde bulunan Kuva-yı Milliye Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buradan kamp alanına geçen sporcular çadırların kurulmasından sonra gerçekleştirilen teknik toplantı sonrası istirahate çekildiler.

33 Sporcu Zirveye Ulaştı

Ertesi sabah saat 03.30'da başlayan tırmanışta 33 sporcu saat 10.30 civarı zirveye ulaşmayı başardı. Düzenlenen tırmanışa Manisa Büyükşehir Belediyespor'un da sporcusu zirveye ulaşmayı başararak Bolkarlar Medetsiz'in zirvesinde kulübün flamasını dalgalandırdı.