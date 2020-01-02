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Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor TBL'in 14. hafta müsabakasında Bornova Belediyespor'u ağırlayacak.

02.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:21 Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor
Büyükşehir Belediyespor TBL'in 14. hafta müsabakasında Belediyespor'u ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 13 hafta sonunda 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lig'de 4. sırada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Bornova Belediyespor olacak. 2020 yılının ilk karşılaşması 04.01.2020 Cumartesi tarihinde saat 16: 00'da Kurtdereli Salonununda oynanacak. Geçtiğimiz hafta Denizli deplasmanından mutlu dönen Balıkesir, lige kayıpsız devam etmek istiyor. Mahmut Can Çetin sakatlığından sonra transfer edilen Soykan Yıkılmaz'ın da Denizli maçında sakatlanması Balıkesir cephesine üzücü bir gelişme olarak yansıdı. Takım kaptanı İlker Türel, Bornova maçı hakkında, "Bu sene ligde her takımın gücü hemen hemen eşit. O yüzden kolay maç yok. Biz takım olarak bunun bilincinde her maçımıza hazırlanıyoruz. Lig'de 1. ile 11. takım arasında sadece 3 galibiyet fark var. Her hangi bir senaryoda, her takımın yeri değişebilir. Biz kendi evimizde iyi oyun ve seyircimizin de desteği ile bu maçı kazanacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Bornova, Spor

Kaynak: İHA

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