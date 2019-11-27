Haberler » Güncel » Büyükşehir Beton yolda da tam not aldı - Haber

Büyükşehir Beton yolda da tam not aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yaptığı çalışmada olduğu gibi beton yol çalışmasında da farkını ortaya koydu.

27.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:37Büyükşehir Beton yolda da tam not aldı

Bu kapsamda 1.'si düzenlenen Beton Yollar Kongresi'nde 'da yapılan beton yollarla ile ilgili bildiri hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcılar tarafından tam not aldı.

1. Beton Yollar Kongresi 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Düzenlenen kongrede Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla bildiri kitabı yayınlandı.Yayınlanan kitapta Manisa Büyükşehir Belediyesi de "İki Farklı Teknik ile Beton Yol Uygulamaları, Manisa Örneği" başlığıyla yayınlanan bildiride yer aldı. Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde uygulaması yapılan beton yol çalışmalarında izlenen süreç, yapım aşamaları ve elde edilen bulguların yer aldığı bildiri, katılımcıların da beğenisini topladı.

"KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol yapım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde iki farklı teknik ile beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamasını gerçekleştirdiğimiz iki farklı teknikle ilgili bulguların bildiride yayınlanması bizleri mutlu etti. Manisalı vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 DHA YURT BÜLTENİ-21
18:06 ESENYURT'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
18:06 Cumhurbaşkanı erdoğan müsiad vizyoner'19 programında konuştu
18:06 Spor beşiktaş slovan bratislava maçına hazır
18:06 Arnavutluk'ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölü
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:58 Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 18:07:51