Büyükşehir Beton yolda da tam not aldı

Bu kapsamda 1.'si düzenlenen Beton Yollar Kongresi'nde Manisa'da yapılan beton yollarla ile ilgili bildiri hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcılar tarafından tam not aldı.

1. Beton Yollar Kongresi 13-14 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Düzenlenen kongrede Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla bildiri kitabı yayınlandı.Yayınlanan kitapta Manisa Büyükşehir Belediyesi de "İki Farklı Teknik ile Beton Yol Uygulamaları, Manisa Örneği" başlığıyla yayınlanan bildiride yer aldı. Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde uygulaması yapılan beton yol çalışmalarında izlenen süreç, yapım aşamaları ve elde edilen bulguların yer aldığı bildiri, katılımcıların da beğenisini topladı.

"KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Düşük maliyetli, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle yol yapım çalışmalarında asfalta alternatif olarak beton yol uygulaması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde iki farklı teknik ile beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Uygulamasını gerçekleştirdiğimiz iki farklı teknikle ilgili bulguların bildiride yayınlanması bizleri mutlu etti. Manisalı vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.