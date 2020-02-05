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Büyükşehir bozulan ana arterleri onarıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış olmayan dönemlerde de sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda asfalt bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

05.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:53Büyükşehir bozulan ana arterleri onarıyor

Geçtiğimiz günlerde 'i etkisi altına alan kar yağışlarına anında müdahale ederek, vatandaşların süreci sorunsuz geçirmesi için büyük mücadele veren ekipler, kar ve yağışın olmadığı dönemlerde de ana arterlerde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ulaşımı etkileyecek ve vatandaşları maddi zarara uğratacak cadde ve bulvarlarda sorunlu alanları dolgu malzemesi ile doldurarak sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Şahin Caddesi, İki Eylül Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Hatboyu Caddeleri'nde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen talepler ve teknik ekiplerce yapılan tespitlerin ardından diğer caddelerde de çalışmaların devam edeceğini belirttiler.


Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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