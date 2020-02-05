Büyükşehir bozulan ana arterleri onarıyor

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir 'i etkisi altına alan kar yağışlarına anında müdahale ederek, vatandaşların süreci sorunsuz geçirmesi için büyük mücadele veren ekipler, kar ve yağışın olmadığı dönemlerde de ana arterlerde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ulaşımı etkileyecek ve vatandaşları maddi zarara uğratacak cadde ve bulvarlarda sorunlu alanları dolgu malzemesi ile doldurarak sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Şahin Caddesi, İki Eylül Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Hatboyu Caddeleri'nde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen talepler ve teknik ekiplerce yapılan tespitlerin ardından diğer caddelerde de çalışmaların devam edeceğini belirttiler.