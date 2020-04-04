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Büyükşehir bürokratları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, "Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 463 bin TL bağışladı.

04.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:52
Büyükşehir bürokratları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, "Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 463 bin TL bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatmıştı. Başlatılan kampanyaya bir destekte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından geldi. Milli Dayanışma Kampanyasına destek amaçlı gönüllülük esasına göre başlatılan kampanya kapsamında Büyükşehir ve İSU Genel Müdürlüğü bürokratları 463 bin 660 TL topladılar. Toplanılan para kampanya hesabına aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın aynı gün 6 maaşını kampanya kapsamında bağışlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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