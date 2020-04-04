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Büyükşehir çalışanı korona virüsünden öldü

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde kadrolu Park ve Bahçeler Dairesi çalışanı Aydoğan Adagümeli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

04.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:30
Büyükşehir çalışanı korona virüsünden öldü
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzenerji şirketinde kadrolu Park ve Bahçeler Dairesi çalışanı Aydoğan Adagümeli, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Aydoğan Adagümeli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adagümeli'nin vefatı İzmir Büyükşehir Belediyesinde büyük üzüntüye neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydoğan, İzmir, Güncel
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