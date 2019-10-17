Büyükşehir çalışanları daha da donanımlı olacak

Büyükşehir personellerinin daha verimli çalışabilmesi, düzenlenen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimlere; Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi'ne İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Nihat Yıldız, Standart Dosya Planı Eğitimi'ne ise İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Alaaddin Kahraman eğitmen olarak katıldı.

Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki eğitimlerde Kamu İhale Mevzuatı'nda başta ihale usulleri olmak üzere; zeyilname, geçici teminat, ortak girişimler, aşırı düşük teklifler, ihalelere katılmaktan yasaklama, ihalenin iptali gibi konular ele alındı, kamu ihale mevzuatının genel geçer ortak uygulama kuralları hakkında bilgi verildi. Standart Dosya Planı eğitiminde ise, standart dosya planlanması, numaralandırılması ve arşivlenmesi hakkında temel bilgiler aktarıldı, konuya açıklık getiren örneklerle eğitim desteklendi. Eğitimlerin ardından 108 personele katılım belgesi verildi.

MOBBİNG EĞİTİMİ VERİLDİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı "Mobbing" eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimi, Uzman Psikolojik Danışman Hakan Baba ve Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Cindemir verdi. 104 personelin katıldığı eğitimde, kavramsal açıklamalar başta olmak üzere; mobbing tanımı doğrultusunda oluşan davranış modelleri, psikolojik anlamda mobbing, öfke ve stres kontrolü, mobbing kavramının hukuksal boyutu detaylandırıldı.