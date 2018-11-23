Büyükşehir Çalışanlarından "Umut" Kampanyası

Büyükşehir çalışanları, Belediye binası önündeki Kızılay aracında donör olabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları,nadir görülen bir lösemi türü olan JMML hastası Öykü Arin için "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası başlattı.Belediye önüne gelen Kızılay aracında donör olmak için sıraya giren Büyükşehir çalışanları, Öykü Arin ve onun gibi ilik bekleyen başka çocukların hayata tutunması için adeta seferberlik ilan etti.

Evlatlarımıza sahip çıkalım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de kan vererek başlatılan kampanyaya destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarını bu önemli kampanyaya destek vermeye davet eden Gökçe, "Sadece belediyemizi değil, İzmirlileri hatta ülkemizin tüm duyarlı vatandaşlarını evlatlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Belki bizim kanımız, belki sizin kanınız bir küçük çocuğun kurtulmasına vesile olabilir. Buraya toplanmıştüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Öykü Arin başta olmak üzere sağlık sorunu yaşayan tüm çocuklarımıza acil şifa, ailelerine kolaylık diliyorum. Biz onların yanında olmaya çalışacağız. İnşallah bugünkü adım küçük ama dev bir adım olur. İnşallah bu adımla birçok çocuğun hayatı kurtulur ve bir çok çocuk geleceğe umutla bakar hale gelir. Çorbada bizim de bir tuzumuz olursa biz de Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok mutlu oluruz" diye konuştu. Gökçe, 28 bin belediye çalışanı olduğunu ve Kızılay aracını belediyenin farklı birimlerinde kan alacağını söyleyerek, kampanyayı geniş kesimlere duyuracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Müdürü Özgür Akkavak da, başlattıkları kampanya hakkında bilgi vererek destek olan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Donör olmak çok kolay

Kampanyada toplanan kan örnekleri ortak bir veri tabanında kaydedilecek ve tahlil sonuçları ilik bekleyen herhangi bir hastayla uyuşursa, donöre haber verilerek süreç başlatılacak. Bu kampanya ile birlikte Türkiye'de bu konudaki bir açığa kapatarak hastaların ilik bulmasını kolaylaştıracak. 18- 50 yaş aralığında, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalığı olmayanlar, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamışsanız, kan grubu fark etmeksizin Kızılay merkezlerine ve gezici araçlarına giderek donör olabilirsiniz.