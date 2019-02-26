26 Şubat 2019, 16:34
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Büyükşehir Çelikleme Yöntemi İle Bitki Üretiyor

Büyükşehir Çelikleme Yöntemi İle Bitki Üretiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, çelikleme yöntemi çalışmalarıyla bitki üretmeye devam ediyor.

İl genelindeki yeşil alanların arttırılması amacıyla çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, kentte bulunan parklar ve yeşil alanlarda kullanılması amacıyla çelikleme yöntemi ile bitki üretimi gerçekleştiriliyor.

'Yemyeşil bir Hatay' sloganıyla çalışmalarına il genelinde devam eden HBB ekipleri, zakkum, berberis, lavanta, ligistrum ve gül gibi bitkileri yetiştirdiklerini bildirerek ilerleyen süreçlerde şehrin çeşitli bölgelerinde ekim çalışmalarını da sürdüreceklerini açıkladı.

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Kaynak: Bültenler