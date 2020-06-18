Büyükşehir çevre temizliğini sürdürüyor

Korona virüs salgının ilk günlerinden bu yana hız kesmeden Aydın'ın her yanında dezenfekte çalışması yürüten, vatandaşlara maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu malzeme teminini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre için de önlemlerini alıyor.

Büyükşehir çevre temizliğini sürdürüyor
18.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:55
Korona virüs salgının ilk günlerinden bu yana hız kesmeden Aydın'ın her yanında dezenfekte çalışması yürüten, vatandaşlara maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu malzeme teminini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre için de önlemlerini alıyor.

"Otlar biçildi, yollar temizlendi ve Mahalle dezenfekte edildi"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yabani otların büyüyüp haşereye yol açmaması için, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Efeler'e bağlı Dalama Mahallesi'nde yoğun bir çevre temizliği çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarları ve boş arazilerde büyüyen yabani otlar biçildi; mahallenin ana yol güzergahı, bağlantı yolları ve caddeleri süpürülerek tertemiz hale getirildikten sonra dezenfektan aracı ile mahalle ilaçlandı.

"Mahallemiz pırıl pırıl"

Yapılan çalışmayla birlikte mahallenin pırıl pırıl olduğunu söyleyen Dalama Mahalle Muhtarı Oktay Güngör, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Güngör, "Mahallemizde hem temizlik çalışması hem de dezenfekte çalışması yapıldı. Allah razı olsun Özlem Başkanımızdan. Kendisine ne zaman istesek ulaşabiliyoruz, her istediğimiz yapılıyor. Mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Dalama, Aydın, Güncel, Haber

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