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Büyükşehir Çocuk Etkinlikleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Çocuk Etkinlikleri başlıyor Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 'Çoçuk Etkinlikleri' 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Oyuncak Hikayesi 3' filminin gösterimi ile başlıyor.

08.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:47 Büyükşehir Çocuk Etkinlikleri başlıyor
Sakarya Büyükşehir Çocuk Etkinlikleri başlıyor Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 'Çoçuk Etkinlikleri' 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Oyuncak Hikayesi 3' filminin gösterimi ile başlıyor.

Çocuklara yönelik film gösterimlerinin ve tiyatro buluşmalarının yer alacağı 'Çocuk Etkinlikleri' ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Oyuncak Hikayesi 3' adlı film gösteriminin saat 13.00'da ki seansının kontenjanı dolmuştur. Saat 15.00 ve 17.00'da ki seanslara rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kultur.sanat@sakarya.bel.tr adresinden rezervasyonlarını yaptırabilirler" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Kasım ayı Kültür Sanat Etkinliklerimiz kapsamında içerisinde çocuklara yönelik film gösterimlerinin ve tiyatro buluşmalarının yer aldığı çocuk etkinliklerine, 9 Kasım Cumartesi günü 3 seansta gerçekleştireceğimiz 'Oyuncak Hikayesi 3' filminin gösterimi ile başlıyoruz. 16 Kasım Cumartesi günü ise çocuk etkinliklerimize yine 3 seans olmak üzere AKM'de 'Maşa ve Koca Ayı Karlar Ülkesinde' adlı tiyatro oyunu ile devam edeceğiz. Vatandaşlarımız film gösterimlerine kultur.sanat@sakarya.bel.tr adresinden rezervasyon yaptırabilecekler. Tiyatro Buluşmalarına bilet almak isteyen vatandaşlarımız ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan ya da www.sakarya.bel.tr adresinden online bilet alabilecek. Kasım ayı boyunca devam edecek çocuk etkinliklerimizin, Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz film gösterimlerine ve AKM'de gerçekleştireceğimiz tiyatro buluşmalarına tüm çocuklarımızı davet ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Güncel

Kaynak: İHA

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