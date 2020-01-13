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Büyükşehir Çocuk Korosu alkış aldı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu'na sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

13.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:29Büyükşehir Çocuk Korosu alkış aldı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda konser düzenlendi. Eker şefliğinde gerçekleşen konserde, TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türkülerden oluşan repertuvar sanatseverlere sunuldu. 7-13 yaş aralığındaki 35 çocuktan oluşan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu, birbirinden güzel şarkılarla dinleyenlerin beğenisini kazandı.

ÇOCUK ŞARKILARI VE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Çocuk Koro eğitmeni de olan Selçuk Eker'in şefliğinde konser veren çocuklar yetenekleri ile katılımcıların alkışlarını aldı. Velilerin ve çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği konsere katılım yoğun oldu. TRT Çocuk Korosu şarkıları ve türküler söyleyen çocuklar keyifle dinlendi. Konser sonunda koro şefi Eker'e Konservatuvar Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi.


Selçuk, Güncel

Kaynak: Bültenler

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