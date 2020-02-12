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Büyükşehir, çocuklara teknoloji ve iletişim eğitimi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Benim Yıldızım Kim" projesi kapsamında öğrencilere yönelik "Etkili İletişim" temalı seminer ve "3T'siz Akşamlar" konulu söyleşi düzenlendi.

12.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52Büyükşehir, çocuklara teknoloji ve iletişim eğitimi verdi

Büyükşehir Belediyesince geleceğin söz sahibi olacak çocuklar için teknolojinin dezavantajlarını anlatmak ve iletişimin önemine dikkati çekmek amacıyla Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın'ın konuk olduğu hem bir bilgilendirme semineri hem de söyleşi gerçekleştirildi, farkındalık oluşturuldu.

Uzmanı Oğuz Saygın ilk olarak Mehmet Güleç İlköğretim Okulu'ndaki çocuklarla bir araya gelerek; teknolojinin sirayet ettiği toplumlarda giderek kişiler arası iletişimin zayıfladığını söyledi, tavsiyelerde bulundu. Günün ikinci programında ise Emire Mustafa Tezel Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Saygın, gündelik hayatta önemli bir yer tutan telefon, televizyon ve tabletin yol açtığı vakit kaybını anımsattı, akşam saatlerinde aile bireyleriyle geçirilen vakitlerin çok daha değerli olduğunu kaydetti.

Kişisel Değişim Stratejileri, Başarı Rehberi, Bilge Simitçi, Hayatın İçinde Kişisel Gelişim ve Beyin Gücünü Geliştirme" Negatif Limanlardan Pozitif Sulara, Sen Düşünceden İbaretsin ve 7 Düşünce Becerisi adlı eserleriyle tanınan Oğuz Saygın'ın katılımıyla hayata geçirilen seminer ve söyleşi verimli geçti.


Mehmet Güleç, Oğuz Saygın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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