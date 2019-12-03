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Büyükşehir daha güvenli bir ulaşım için çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesi Sart, Çaypınar, Başlıoğlu ve Yeniköy Mahalleri bağlantı yollarında sürüş güvenliğini arttırabilmek amacıyla CTP ve uyarıcı levha çalışması yaptı.

03.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:58Büyükşehir daha güvenli bir ulaşım için çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla bir yandan yol yapım çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da uyarıcı levha çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilçesi Sart, Çaypınar, Başlıoğlu ve Mahalleri bağlantı yollarında sürüş güvenliğini arttırabilmek amacıyla CTP (Kedi Gözü)ve uyarıcı levha çalışması yapıldı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın trafikte can güvenliğini sağlamak adına uyarı ve yön levhası çalışmaları yapıyoruz. Mevcut güzergâhta da yaptığımız çalışmayla sürüş güvenliğini arttırdık" dedi.


Yeniköy, Salihli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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