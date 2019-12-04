Haberler » Güncel » Büyükşehir'de 20 ilçede vatandaş odaklı hizmet - Haber

Büyükşehir'de 20 ilçede vatandaş odaklı hizmet

20 ilçe belediyesi ile uyumlu bir yönetim anlayışını benimseyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin çağrı merkezini birbirine entegre ediyor, bu sayede vatandaşın sorunu kısa sürede çözülecek ve geri bildirimde bulunulacak.

04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:17Büyükşehir'de 20 ilçede vatandaş odaklı hizmet
20 ilçe belediyesi ile uyumlu bir yönetim anlayışını benimseyen Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin çağrı merkezini birbirine entegre ediyor, bu sayede vatandaşın sorunu kısa sürede çözülecek ve geri bildirimde bulunulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediyesi ile siyasi ayrım gözetmeksizin tek tek stratejik toplantılar düzenleyerek her bir ilçenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu durumun sadece başkanlık düzeyinde kalmasını istemeyen Başkan Yılmaz, ilçe belediyelerinin bürokrasiye takılmadan Büyükşehir Belediyesi'nden gereken desteği almaları için ilgili müdür ve personeli bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Burhan Derici, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda 20 ilçenin halkla ilişkiler şube müdürleri ve ilgili personeliyle teknik bilgi paylaşımında bulundu.

Sorunlar ortadan kalkacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile daire başkanlıkları bundan sonra vatandaş odaklı çalışacak. Büyükşehir Belediyesi, BASKİ ve ilçe belediyelerini ilgilendiren konuların kısa sürede çözülmesi için beyaz masalar arası geri bildirimlerinde yer alacağı bilgi işlem ağı kuruluyor. Balıkesir'in, Büyükşehir olmasının ardından vatandaşların hangi işi hangi belediyenin yaptığı konusunda doğru çağrı merkezini arayamamasından kaynaklı sorunlar kurulacak network sayesinde ortadan kalkacak.

'Senin işin benim işim' kaosu ortadan kalkacak

Örneğin, çöplerin alınması için Büyükşehir'i arayan vatandaşa "Bu iş Büyükşehir'in değil ilçe belediyesini arayın." cümlesini duymayacak ve aynı şekilde ilçe belediyeleri arandığında da aynı işlem yapılacak. Gelen arama ile ilgili detaylı bilgiler toparlanarak ilgili ilçe belediyesine aktarılacak ve belediyelerin hakla ilişkiler müdürlükleri konunun takipçisi olup hem ilçe belediyesine hem de vatandaşa geri bildirimde bulunacak. Senin işin benim işim kaosu böylelikle ortadan kalkacak. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Ankara beyaz gelinliğini giydi - Haber
16:50 Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:49 Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber
16:47 Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Haber
16:45 ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 16:54:06